عاجل.. بشرى سارة من "STC" حول وظائف شاغرة براتب 5.000 ريال

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كشفت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات، عن استمرار التقديم لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر" للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم"، لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:





ممثل خدمات العملاء - وظائف متعددة



المزايا



طريقة التقديم



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