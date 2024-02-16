عاجل.. بشرى سارة من "STC" حول وظائف شاغرة براتب 5.000 ريال

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كشفت
شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات، عن استمرار التقديم لشغل
وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر" للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال
في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم"، لحملة الثانوية العامة
فأعلى على النحو التالي:
ممثل خدمات العملاء - وظائف متعددةالشروط:
- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة (24 ساعة).
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
المزايا-
مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء .
- راتب شهري يبدأ من "4,000 - 5,000" فأعلى "يحدد حسب كل مشروع".
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين .
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي إنترنت.
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط .
- العمل شفتات، الشباب "8 ساعات خلال الـ 24 ساعة"، البنات (من 7ص حتى 11م في بيئة عمل نسائية) .