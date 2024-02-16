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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى سارة من "STC" حول وظائف شاغرة براتب 5.000 ريال

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
أ أ
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كشفت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات، عن استمرار التقديم لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر" للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم"، لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

ممثل خدمات العملاء - وظائف متعددة

الشروط:
- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة (24 ساعة).
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

المزايا

- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء .
- راتب شهري يبدأ من "4,000 - 5,000" فأعلى "يحدد حسب كل مشروع".
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين .
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة  3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي إنترنت. 
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط .
- العمل شفتات، الشباب "8 ساعات خلال الـ 24 ساعة"،  البنات (من 7ص حتى 11م في بيئة عمل نسائية) .

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وشركة مراكز الاتصال "CCC" هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقعًا حول العالم، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.

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