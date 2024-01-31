بدل ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل لحملة جميع المؤهلات

أ أ

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 52 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل



مناطق التوظيف



مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي



خطوات استخدام نظام التوظيف

1 - اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

