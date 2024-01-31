الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

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بدل ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل لحملة جميع المؤهلات

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مستشفى الملك فيصل
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 52 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل

1 - وظائف طبية.
2 - وظائف فنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف مساندة.
5 - وظائف مهنية.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف صحية.
8 - وظائف أخرى.

مناطق التوظيف

- الرياض
- المدينة المنورة

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف
1 - اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.


2 - العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
3 - الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
4 - تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
5 - البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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