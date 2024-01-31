بدل ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل لحملة جميع المؤهلات

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أعلن
مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 52 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية
فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض والمدينة المنورة على النحو
التالي:
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل1 -
وظائف طبية.
2 - وظائف فنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف مساندة.
5 - وظائف مهنية.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف صحية.
8 - وظائف أخرى.
مناطق
التوظيف-
الرياض
- المدينة المنورة
مزايا
العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي-
رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات
استخدام نظام التوظيف
1 -
اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.
2 - العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
3 - الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
4 - تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
5 - البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.