الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يشكو قطع الدعم لإقامته في منزل والدته.. بماذا رد حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين يشكو من قطع الدعم عنه بسبب إقامته في مسكن والدته.

إثبات الاستقلالية:اضافة اعلان

ورد الحساب عبر منصة "إكس"، بأنه :" في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".
وتابع :" ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( ملف المستفيد - المرفقات) ، وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة".

تأثير شبكة "مدى" على حساب المواطن

وفي وقت سابق، تساءل أحد المتابعين: حول ما إذا كانت شبكة نقاط البيع "مدى" تؤثر على حساب المواطن، إذ يعتزم استخراج جهاز شبكه لأخيه لكي يعمل من خلالها (بيع أسر منتجة)؟.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".
وتابع: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية  (من هنا)".
ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، بموجب التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف مساعد إداري

حساب المواطن يوضح.. هل نوع المسكن يؤثر على الدعم؟

شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. هل مصاريف السفر خارج المملكة تمنع صرف حساب المواطن؟

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 8:59 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. طالب أم قطاع خاص.. حساب المواطن يحسم حالة مسجلة في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

حساب المواطن 2:59 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. ماذا يعني حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف"؟.. حساب المواطن يرد

حساب المواطن 12:20 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

بعد دقائق من إيداع دفعة أبريل.. توضيح مهم من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

حساب المواطن 1:00 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل.. حساب المواطن يوضح حقيقة تعطل التطبيق