مواطن يشكو قطع الدعم لإقامته في منزل والدته.. بماذا رد حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين يشكو من قطع الدعم عنه بسبب إقامته في مسكن والدته.



إثبات الاستقلالية:



تأثير شبكة "مدى" على حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ورد الحساب عبر منصة "إكس"، بأنه :" في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".وتابع :" ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( ملف المستفيد - المرفقات) ، وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة".وفي وقت سابق، تساءل أحد المتابعين: حول ما إذا كانت شبكة نقاط البيع "مدى" تؤثر على حساب المواطن، إذ يعتزم استخراج جهاز شبكه لأخيه لكي يعمل من خلالها (بيع أسر منتجة)؟.وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".وتابع: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، بموجب التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.