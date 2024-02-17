ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "سار" المبتدئ بالتوظيف

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كشف
المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" استمرار التقديم لحملة الثانوية
العامة لدراسة "الدبلوم" والعمل في الخطوط السعودية الحديدية "سار"
في المجالات التالية:
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وطريقة التقديم على برنامج مبتدئ بالتوظيف1 -
قيادة القطارات.
2 - صيانة البنية التحتية.
3 - صيانة القاطرات والعربات.
4 - الاتصالات والاشارات والتحكم.
شروط
القبول في برنامج الخطوط الحديدية-
أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لاتقل درجة القدرات العامة عن 70%.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- أن يكون عمر المتقدم من "18 – 23" سنة
- معدل الثانوية العامة لايقل عن 80% فما أعلى.
المزايا:-
التوظيف مباشرة عن القبول في "شركة للخطوط الحديدية – سار".
- الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
- رواتب أساسية تصل الي 8,000 ريال شهريا مع مزايا آخرى بعد انتهاء فترة التدريب.
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي واجازة سنوية مدفوعة.
الوثائق
المطلوبة بعد القبول:-
أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة "قياس".
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو "نسخة طبق الأصل مختومة" وصورة منها.
موعد
بدء البرنامج:-
يبدأ التدريب يوم الثلاثاء 1445/10/7هـ (الموافق 2024/4/16م)
مدة
البرنامج:-
سنتين تدريب في مقر معهد "سرب".
- ستة أشهر تدريب على رأس العمل "مقر العمل".
ملاحظة:
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
- في حال عدم احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.