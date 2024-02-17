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ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "سار" المبتدئ بالتوظيف

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برنامج "سار" المبتدئ بالتوظيف
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كشف المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" استمرار التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة "الدبلوم" والعمل في الخطوط السعودية الحديدية "سار" في المجالات التالية:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على برنامج مبتدئ بالتوظيف

1 - قيادة القطارات.
2 - صيانة البنية التحتية.
3 - صيانة القاطرات والعربات.
4 - الاتصالات والاشارات والتحكم.

شروط القبول في برنامج الخطوط الحديدية

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لاتقل درجة القدرات العامة عن 70%.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- أن يكون عمر المتقدم من "18 – 23" سنة
- معدل الثانوية العامة لايقل عن 80% فما أعلى.

المزايا:

- التوظيف مباشرة عن القبول في "شركة للخطوط الحديدية – سار".
- الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
- رواتب أساسية تصل الي 8,000 ريال شهريا مع مزايا آخرى بعد انتهاء فترة التدريب.
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي واجازة سنوية مدفوعة.

الوثائق المطلوبة بعد القبول:

- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة "قياس".
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو "نسخة طبق الأصل مختومة" وصورة منها.

موعد بدء البرنامج:

- يبدأ التدريب يوم الثلاثاء 1445/10/7هـ (الموافق 2024/4/16م)

مدة البرنامج:

- سنتين تدريب في مقر معهد "سرب".
- ستة أشهر تدريب على رأس العمل "مقر العمل".

ملاحظة:



- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
- في حال عدم احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم يوم الأربعاء 1445/7/19هـ (الموافق 2024/1/31م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم السبت 1445/8/7هـ (الموافق 2024/2/17م).


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