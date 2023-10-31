عاجل.. دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الخطوات

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أعلن برنامج سكني، أن الدعم السكني غير المسترد يصل إلى 150 ألف ريال ويحدد حساب صافي الدخل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "سكني": "يقدم برنامج سكني مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة.

ويمكن اختيار الدعم المناسب لك سواء كان دعمًا ماليًا يُقدّم بشكل شهري، أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف او 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل". اضافة اعلان



مرحبا عزيزي المستفيد،،

يقدم برنامج سكني مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب لك سواء كان دعمًا ماليًا يقدم بشكل شهري. أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل.

نتشرف بخدمتكم. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 30, 2023

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



حدد برنامج سكني خطوات الحصول على قرض بقيمة 150 ألف ريال، على النحو التالي:-تسجيل المستفيد في منصة سكني.-دراسة أهلية المستفيد والتقديم على خدمة المستشار العقاري .-اختيار الباقة والممول من قبل المستفيد.-التواصل مع المستفيد من قبل الممول للحصول على القرض العقاري.- توقيع المستفيد للعقد لدى الممول.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.