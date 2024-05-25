السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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عاجل.. تم قبول اعتراضه لكن ما زال غير مؤهل.. حساب المواطن يوضح

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين يقول :" قدمت اعتراض وجاني قبول اعتراض ولكن إلى الأن غير مؤهل وانقبل اعتراضي".اضافة اعلان

دراسة حالة الأهلية:

ورد حساب المواطن عبر منصة "إكس" بأنه :" في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 مايو" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية"ضمن دورة الأهلية لشهر " يوليو" ولن تشملك دفعة " يونيو".

خطوات الاستعلام:

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن خطوات الاستعلام عن الاعتراض على نتيجة الأهلية. 
وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المتابعين عبر حساب في منصة "إكس": "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".

أهلية حساب المواطن 


يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
وصدرت أمس نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).  وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

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