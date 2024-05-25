التقديم متاح حاليا.. شركة سابك تعلن عن 65 وظيفة في مختلف التخصصات

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد (65) وظيفة شاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
- ممثل خدمة عملاء (Customer Service Reprssentative)
- متدرب موارد بشرية (Human Resources Intern)
- متدرب مالي (Trainee Finance Intern)
- محلل لوجستي (Analyst Logistics)
- مدير تطوير الأعمال (Business Development Manager)
- محلل عمليات الأفراد (People Processes Sr Analyst)
- مساعد مراقب الموقع (Assiatant Site Controller)
- متخصص في التوريد والمخزون (Speialist Supply & Inventory)
- متخصص التقارير الضريبية (Specialist Tax Reporting)
- مدير حساب العمليات (Sales Account Manager)
- مدير أول العلوم التحليلية (Manager Analytical Science)
- فني كهربائي (TechnicianElectrical)
- كهربائي صناعي (Industrial Electrician)
- مهندس عمليات (Operation Engineer)
- مهندس مدني (Cilvil Engineer)
- مهندس أداء الموثوقية (Engineer Reliability Performace)
- مهندس أصول الأجهزة (Instrumentation Asset Engineer)
- مهندس تصنيع (Senior Manufacturing Engineer)
- مهندس البيئة والصحة والسلامة (Engineer EHS)
- عامل كهرباء (Elektromonteur)
- عالم تحليلي (Analytical Scientist)
- أخصائي التمكين وإدارة أصحاب وإدارة المصلحة (Enabler&StakeholderManagementSpecialist)0
- أخصائي الاتصالات الداخلية (Specialist Interal Communications)
- أخصائي أول العلاقات الحكومية (Sr. Specialist Government Relations)
- أخصائي تطوير المنتجات (Product Development Specialist)
- أخصائي بيئي (Milieuspecialist)
- أخصائي أول العلاقات الحكومية (Specialist Government Relations)
- فني صيانة ميكانيكية (Mechanisch Maintenance Technician)
- عالم البيانات (Data Scientist)
- مهندس سلامة العمليات (Engineer Process Safety)
- مهندس رئيسي تطوير التطبيقات (Lead Engineer Application Development)
- أخصائي استحقاقات التقاعد (Specialist Retirement Benefits)
- مراقب (Controller)
- عالم (Scientist)
- مهندس كهربائي (Engineer)
- محلل أول (Senior Analyst)
- (وظائف متعددة أخرى)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- إدارة الموارد البشرية
- الإدارة
- المالية
- الموارد البشرية
- الاتصالات
- الصحافة
- التسويق
- المبيعات
- العلوم الأجتماعية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تقنية العمليات
- التقنية الكيميائية
- العلوم
- الكيمياء
- الكيمياء التحليلية
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية
- الخدمات اللوجستية
- التصنيع
- الصحة والسلامة المهنية
- كيمياء البوليمرات
- علوم المواد
- هندسة العمليات
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة
- (تخصصات أخرى)
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
المميزات:
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- نظام تملك المنازل.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- مكافأة خدمة مستمرة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.