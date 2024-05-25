السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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التقديم متاح حاليا.. شركة سابك تعلن عن 65 وظيفة في مختلف التخصصات

شركة سابك
سابك
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد (65) وظيفة شاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- ممثل خدمة عملاء (Customer Service Reprssentative)               
- متدرب موارد بشرية (Human Resources Intern)     
- متدرب مالي (Trainee Finance Intern) 
- محلل لوجستي (Analyst Logistics)   
- مدير تطوير الأعمال (Business Development Manager)                 
- محلل عمليات الأفراد (People Processes Sr Analyst) 
- مساعد مراقب الموقع (Assiatant Site Controller)   
- متخصص في التوريد والمخزون (Speialist Supply & Inventory)   
- متخصص التقارير الضريبية (Specialist Tax Reporting) 
- مدير حساب العمليات (Sales Account Manager) 
- مدير أول العلوم التحليلية (Manager Analytical Science)        
- فني كهربائي (TechnicianElectrical)       
- كهربائي صناعي (Industrial Electrician)        
- مهندس عمليات (Operation Engineer)    
- مهندس مدني (Cilvil Engineer)     
- مهندس أداء الموثوقية (Engineer Reliability Performace) 
- مهندس أصول الأجهزة (Instrumentation Asset Engineer)            
- مهندس تصنيع (Senior Manufacturing Engineer)       
- مهندس البيئة والصحة والسلامة (Engineer EHS)       
- عامل كهرباء (Elektromonteur)          
- عالم تحليلي (Analytical Scientist)           
- أخصائي التمكين وإدارة أصحاب وإدارة المصلحة  (Enabler&StakeholderManagementSpecialist)0      
- أخصائي الاتصالات الداخلية (Specialist Interal Communications)      
- أخصائي أول العلاقات الحكومية (Sr. Specialist Government Relations)        
- أخصائي تطوير المنتجات (Product Development Specialist)         
- أخصائي بيئي (Milieuspecialist)      
- أخصائي أول العلاقات الحكومية (Specialist Government Relations)     
- فني صيانة ميكانيكية (Mechanisch Maintenance Technician) 
- عالم البيانات (Data Scientist)           
- مهندس سلامة العمليات (Engineer Process Safety)              
- مهندس رئيسي تطوير التطبيقات (Lead Engineer Application Development)    
- أخصائي استحقاقات التقاعد (Specialist Retirement Benefits)      
- مراقب (Controller)              
- عالم (Scientist)
- مهندس كهربائي (Engineer)    
- محلل أول (Senior Analyst)   
- (وظائف متعددة أخرى)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال  
- إدارة الموارد البشرية 
- الإدارة      
- المالية         
- الموارد البشرية      
- الاتصالات 
- الصحافة
- التسويق
- المبيعات
- العلوم الأجتماعية
- المحاسبة        
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تقنية العمليات
- التقنية الكيميائية 
- العلوم
- الكيمياء      
- الكيمياء التحليلية
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية   
- الخدمات اللوجستية     
- التصنيع       
- الصحة والسلامة المهنية
- كيمياء البوليمرات 
- علوم المواد  
- هندسة العمليات         
- الهندسة الميكانيكية    
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية 
- الهندسة الكيميائية 
- الهندسة المدنية
- الهندسة          
- (تخصصات أخرى)

الشروط:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.

المميزات:


- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- نظام تملك المنازل.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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