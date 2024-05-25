عاجل.. هل لصاحب العمل تعديل هيكل المنشآت وفصل فرع عن المنشأة الرئيسية؟.. التأمينات ترد

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طرح أحد المواطنين سؤالاً بشأن منشأة تجارية، حيث قال :" تم تنفيذ نقل ملكية سجل تجاري، وتم اعتبار السجل المنقول كسجل فرعي نظرا لوجود سجل رئيسي قائم للمالك".

وأضاف :" كما تم تسجيل لكل سجل رقم موحد منفصل وبالتالي تسجل في "قوى" و "التأمينات" كسجل رئيسي، فكيف يتم التعامل في السجلات فيما يخص نسب السعودة؟".



نسبة السعودة:



تعديل هيكل المنشآت:

