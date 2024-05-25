عاجل.. هل لصاحب العمل تعديل هيكل المنشآت وفصل فرع عن المنشأة الرئيسية؟.. التأمينات ترد

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طرح أحد
المواطنين سؤالاً بشأن منشأة تجارية، حيث قال :" تم تنفيذ نقل ملكية سجل
تجاري، وتم اعتبار السجل المنقول كسجل فرعي نظرا لوجود سجل رئيسي قائم للمالك".
وأضاف :" كما تم تسجيل لكل سجل رقم موحد منفصل وبالتالي تسجل في "قوى" و "التأمينات" كسجل رئيسي، فكيف يتم التعامل في السجلات فيما يخص نسب السعودة؟".
نسبة السعودة:ورد حساب
العناية بالعملاء التابع لـ" المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" عبر
منصة "إكس" :" نعتذر منك الاحتساب في نطاقات ونسبة السعودة
والتوطين من إختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، يمكنك التواصل مع
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإختصاص وإفادتك".
وعاد المواطن بالتعليق قائلًا :" السؤال كيف يتم التعامل مع المنشأتين في التأمينات ؟ حيث تظهر أنهما رئيسية!".