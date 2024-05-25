السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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عاجل.. هل لصاحب العمل تعديل هيكل المنشآت وفصل فرع عن المنشأة الرئيسية؟.. التأمينات ترد

التأمينات
أرشيفية
أ أ
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طرح أحد المواطنين سؤالاً بشأن منشأة تجارية، حيث قال :" تم تنفيذ نقل ملكية سجل تجاري، وتم اعتبار السجل المنقول كسجل فرعي نظرا لوجود سجل رئيسي قائم للمالك".اضافة اعلان
وأضاف :" كما تم تسجيل لكل سجل رقم موحد منفصل وبالتالي تسجل في  "قوى" و "التأمينات" كسجل رئيسي، فكيف يتم التعامل في السجلات فيما يخص نسب السعودة؟".

نسبة السعودة:

ورد حساب العناية بالعملاء التابع لـ" المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" عبر منصة "إكس" :" نعتذر منك الاحتساب في نطاقات ونسبة السعودة والتوطين من إختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإختصاص وإفادتك".
وعاد المواطن بالتعليق قائلًا :" السؤال كيف يتم التعامل مع المنشأتين في التأمينات ؟ حيث تظهر أنهما رئيسية!".

تعديل هيكل المنشآت:

ورد "العناية بالعملاء" بأنه :" يمكن لصاحب العمل تعديل هيكل المنشآت لديه وذلك بفصل فرع عن المنشأة الرئيسية أو ربط منشأة مع منشأة أخرى من خلال صلاحية "مدير حساب الفروع" عبر الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة .. اضغط هنا".

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