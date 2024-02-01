عاجل.. استبعاد مواطن من الدعم بسبب تواجده خارج المملكة.. كيف يعود للحصول على الدخل الشهري؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل مواطن خارج المملكة، والذي تم استبعاده من الدعم الشهري، وكيفية العودة لأجل الاستحقاق الشهري.





استبعاد مواطن من الدعم خارج المملكة:



تأثير الأقساط على دعم المواطن:



تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية:



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وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. تم استبعادي للتواجد خارج المملكة.. هل ممكن أرجع الدعم لأني في أشد الحاجة إليه".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل مواطن يتسائل فيه عن مدى تأثير الأقساط السنوية على الدعم الشهري.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " هل الأقساط تؤثر على مبلغ الدعم لو كان الدخل السنوي 80 ألف والأقساط السنوية 50 ألف هل يعتبر الدخل الفعلي 30 ألف ؟".وجاء الرد :" حياك الله ، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن إمكانية تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " أقدر أغير بياناتي قبل ظهور أهلية الشهر القادم؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "نعم ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك " ملف المستفيد" وتحديث البيانات ثم الضغط على أيقونة حفظ".