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صحيفة تواصل الالكترونية

بدءا من اليوم.. "تقويم التعليم" تعلن عن وظائف بنظام التعاقد في عدة مناطق

هيئة تقويم التعليم
مركز قياس
أ أ
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للتعاقد (عمل مؤقت) لحملة (الثانوية) بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المؤهل العلمي:

- كحد أدنى الثانوية العامة.

 المهارات المطلوبة:

- اجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.

المسؤوليات:

1- استلام المواعيد.
2- قراءة أوراق الإجابة للمختبرين.
3- تدقيق وتعريف وتحميل أوراق الإجابة على النظام.
4- تعديل بيانات المختبرين على نظام التصحيح.
5- استخراج نسب التطابق وتكرار السجل المدني واختلاف الأداء للمختبرين.
6- قراءة وتدقيق أوراق إعادة التعبئة التالفة.
7- أرشفة مواعيد الاختبارات.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/10/28هـ الموافق 2024/05/07م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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