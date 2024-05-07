بدءا من اليوم.. "تقويم التعليم" تعلن عن وظائف بنظام التعاقد في عدة مناطق

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للتعاقد (عمل مؤقت) لحملة (الثانوية) بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.- كحد أدنى الثانوية العامة.- اجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.1- استلام المواعيد.2- قراءة أوراق الإجابة للمختبرين.3- تدقيق وتعريف وتحميل أوراق الإجابة على النظام.4- تعديل بيانات المختبرين على نظام التصحيح.5- استخراج نسب التطابق وتكرار السجل المدني واختلاف الأداء للمختبرين.6- قراءة وتدقيق أوراق إعادة التعبئة التالفة.7- أرشفة مواعيد الاختبارات.- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/10/28هـ الموافق 2024/05/07م.- من خلال الرابط التالي: