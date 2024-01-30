عاجل.. ماذا يفعل الأب حال وجود أبنائه مع طليقته في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع استفسار من قبل مواطن يطلب التوضيح بشأن صرف الدعم لأبنائه مع طليقته، بالرغم من أنه هو من يقوم بالنفقة على أبنائه. اضافة اعلان





وجود الأبناء مع طليقة الزوج في حساب المواطن:



تعديل دخل الزوجة في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد أرسل يقول : "طليقتي تأخذ مني نفقة الأولاد شهرياً بصك رسمي وكمان سجلت الأولاد عندها في حساب المواطن مو معقول أنا اللي أنفق على الأولاد وهي تأخذ الدعم من الدولة.. إيش الحل؟".وجاء الرد :" بإمكانك إضافة الأبناء لديك كتابعين وفي حال تم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم ".أيضا رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار مواطن يتساءل عن كيفية تعديل دخل زوجته بعد الاستغناء عنها في القطاع الخاص.وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم..ودي أعدل دخل الزوجة كانت موظفة في قطاع خاص والحين استغنوا عنها كيف الطريقة".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة "التابعين" إلى "لا توجد وظيفة" وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على أيقونة حفظ".