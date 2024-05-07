عاجل.. لمن نقصت دفعته.. حساب المواطن يحسم الأمر بشأن قطع الدعم الإضافي

أ أ

تفاعل حساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين، يقول :" الدفعة ناقصة عندي .. هل الإضافي موقوف أو إيش؟".



برنامج حساب المواطن:



موعد صرف الدفعة 78



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

