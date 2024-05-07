عاجل.. لمن نقصت دفعته.. حساب المواطن يحسم الأمر بشأن قطع الدعم الإضافي

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تفاعل حساب
المواطن مع سؤال أحد المواطنين، يقول :" الدفعة ناقصة عندي .. هل الإضافي موقوف
أو إيش؟".
برنامج حساب
المواطن:ورد حساب خدمة
المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر منصة "إكس" :" بإمكانك
الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق ( الدفعات المالية ) ،
ومبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة
استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط .. اضغط هنا
موعد صرف الدفعة 78وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ونظرًا لتزامن موعد الإيداع يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – فقد تبكير عملية الإيداع إلى بوم الخميس,
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.