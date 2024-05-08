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عاجل.. توضيح مهم من مساند.. هل يلزم التأمين على عقد العمالة المنزلية في أول عام؟

مساند
منصة مساند
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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة يعتبر إلزامي في أول سنتين من العقد، وبعد ذلك يكون التأمين اختياري عند تجديد الإقامة.اضافة اعلان

التأمين على عقد العمالة المنزلية

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إلزامية التأمين على عقد العمالة في أول عام من مباشرة العمل.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة يعتبر إلزامي في أول سنتين من العقد، وبعد ذلك يكون التأمين اختياري عند تجديد الإقامة".

أيضا أكدت منصة مساند، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تشمل العقود الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة المنزلية

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه  : هل يمكن التأمين على عقد عاملة منزلية في فترة التجربة؟ لأنه لم يتم التأمين عليها مع الاستقدام؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. نعتذر منك ولكن خدمة التأمين تشمل العقود الجديدة فقط".

التعديل على تأشيرة الاستقدام

في سياق متصل، أكدت منصة منصة مساند، أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها.
وقالت المنصة "لا يمكن التعديل على التأشيرة بعد إصدارها، ويمكنك إلغاء الطلب وتقديم طلب جديد بالجنسية/المهنة المطلوبة. علماً أنه في حال رغبتكم بتقديم طلب جديد يرجى سداد رسوم التأشيرة (2000) ريال، كما يرجى التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من رصيد التأشيرات".

منصة مساند ورمز التحقق

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال


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