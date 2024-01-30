هل حساب المواطن مُلْزم بقبول "العقد الإلكتروني"؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى وجوب قبول حساب المواطن للعقد الإلكتروني.





قبول العقد الإلكتروني في حساب المواطن: اضافة اعلان



مدة الانتظار من تابع لمستقل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : "العقد الكتروني إلزامي لحساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" أهلا بك ، يتم طلب المستندات بناءً على البيانات المقدمة وحسب الحالة الاجتماعية، وسيتم طلب المستندات منك في حال الحاجة لها عبر أيقونة "المرفقات"، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من مواطن يتساءل فيه عن المدة التي يحتاجها بعد حذفه كتابع وتسجيله كمستقل في حساب المواطن لأجل استمرار الدعم الشهري.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم .. عند إزالتي كتابع من عند الأب والرغبة في التسجيل كمستقل هل يوجد فترة انتظار مدة شهر بعد ما يتم إزالتي بعدها ودي أسجل من غير مده انتظار الاستحقاق".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يلزمك ذلك، وبإمكانك التسجيل من خلال الرابط http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب)، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمه حذفك".