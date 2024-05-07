جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" تعلن عن برنامج "ارتقاء" بكافة التخصصات

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها) عبر المسارات التالية:

- التعليم

- الإدارة والأعمال

- العلوم والهندسة

- البيئة والاستدامة

- التقنية





التخصصات المطلوبة في "كاوست":





المزايا:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم: