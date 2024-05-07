مزايا خدمة إدارة مواقع المنشأة من خلال منصة قوى

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أوضحت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، مزايا خدمة إدارة مواقع المنشأة من خلال حساب المستفيد في المنصة.

وقالت منصة قوى، عبر حسابها في منصة إكس ، إن خدمة إدارة مواقع المنشأة هي خدمة تتم عبر منصة قوى وتمكن أصحاب المنشآت من رفع كفاءة تشغيل وإدارة المنشأة بكافة فروعها.



مزايا خدمة إدارة مواقع المنشأة



منصة قوى وحالة الاستقطاب



توثيق عقد الموظف في قوى



- إضافة وتحديث المواقع والفروع- تعيين الفرع الرئيسي- تعيين الموظفين على الفروع- إلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمةفي سياق آخر، تفاعلت منصة قوى، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة بسبب أن حالة الاستقطاب صفر.جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "مازالت مشكلة رصيد الاستقطاب صفر.. ما هو الإجراء لحل هذه الحالة؟".وأجابت منصة قوى، بقولها: "عميلنا العزيز.. نعتذر منكم ونقدر استياؤكم، ونفيدكم بأننا حريصون على تقديم الخدمة المطلوبة بأعلى جودة".وأضافت منصة قوى: "ونؤكد لكم بأن طلبكم رقم(2583023) هو قيد المتابعة والاهتمام حالياً، وسيتم إشعاركم فور الانتهاء من معالجة الطلب، نقدر انتظاركم وتعاونكم معنا".أيضا كشفت منصة قوى، عن إجراء مهم فور توثيق عقد الموظف للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. عند تسجيل الموظف في قوى هل يلزم تسجيله في التامينات مرة أخرى؟".وأجابت التأمينات، بقولها "حياك الله ، نفيدك بعد توثيق العقد والموافقة عليه من قبل الموظف في منصة قوى سيتم إرساله بشكل مباشر إلى التأمينات لتسجيل المشترك أو تحديث بيانات المشترك بشكل آلي .