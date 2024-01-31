عاجل.. تحذير من حساب المواطن: هذا الأمر يوقعك تحت جزاءات البرنامج

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وجه حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، تحذيرا بشأن عدم الدقة في تقديم البيانات أثناء عملية التسجيل، خاصة فيما يتعلق بإرفاق عقد الإيجار.





تحذير من حساب المواطن: اضافة اعلان



مدة الانتظار من تابع لمستقل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم .. أرغب في تقديم لحساب المواطن وأنا مستأجر عند والدي بعقد الكتروني هل يمانع ذالك؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام .. في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار من مواطن يتساءل فيه عن المدة التي يحتاجها بعد حذفه كتابع وتسجيله كمستقل في حساب المواطن لأجل استمرار الدعم الشهري.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم .. عند إزالتي كتابع من عند الأب والرغبة في التسجيل كمستقل هل يوجد فترة انتظار مدة شهر بعد ما يتم إزالتي بعدها ودي أسجل من غير مده انتظار الاستحقاق".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يلزمك ذلك، وبإمكانك التسجيل من خلال الرابط http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب)، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمه حذفك".