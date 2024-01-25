عاجل.. المرأة المهجورة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل امرأة، تتساءل فيه عن كيفية التقديم لأجل استحقاق الدعم بعد أن هجرها زوجها.





تسجيل المرأة المهجورة في حساب المواطن: اضافة اعلان



تأثير ديون الزوج على استحقاق الزوجة في حساب المواطن:



تقديم المتزوج حديثا في حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "السلام عليكم.. المهجورة كيف تقدم على حساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من قبل مواطنة تستفسر فيه عن مدى تأثير المستحقات البنكية الخاصة بزوجها على دخلها الشهري في حساب المواطن.وكان حساب خدمة المواطنين قد تلقى سؤالا يقول : " لو زوجي عليه توقيف خدمات وديون ما يأثر أنا أقدم عليه؟ يعني الزوجة حالتها حالة".وجاء الرد : " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم".وأوضح أنه في حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ,, وبإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة "الزوج".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة توفر عقد إيجار عند تقديم المتزوج في الحساب لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. توي متزوج وأبغى أقدم على حساب المواطن.. هل لازم عقد إيجار مع العلم ساكن مع والدتي".وجاء الرد : " وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوج".. لا يلزمك توفر عقد إيجار".