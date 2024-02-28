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عاجل.. خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها

ايجار
إيجار
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وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير البيانات البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.

 تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:

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وكتبت المنصة في  حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها".
وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:
1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
2- الدخول إلى إدارة الحساب.
3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.
4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.
5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.
6- اعتماد التعديل.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر "إيجار":


أيضا كشفت منصة إيجار عن طريقة سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر، وذلك عن طريق خدمة سداد الإلكترونية التي سهلت كثيرًا على المواطنين.
وأوضحت أن هناك عددًا من الخطوات من أجل سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد من قبل المستأجرين، وذلك كما يلي:
1 - الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
2 - اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
3 - النقر على سداد فواتير؛ ثم اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
4 - حدد الجهة المفوترة.
5 - تدوين رقم العقد.
6 - إدخال رقم الحساب.
7 - تحديد المبلغ المستحق.
8 - دفع الفاتورة بكل بساطة.
9 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.
10 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.
11 - خطوات التسجيل في منصة إيجار.

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