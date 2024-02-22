عاجل.. لماذا يتأخر وضع الإيجار في حساب المؤجر؟

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كشفت منصة "إيجار"، عن أقصى مهلة لإيداع الإيجار في حساب المؤجر، وذلك ردًا على تساؤلات حول أسباب التأخير.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول متى تودع المنصة المبلغ في حساب المؤجر؟، إن "آلية النظام يتم تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل".

واعتبارًا من يناير الماضي، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط، دون السماح بالدفع خارج المنصة.



أهلًا بك،

نود إفادتك بأن آلية النظام يتم تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل.

نسعد بخدمتك — إيجار (@ejar_sa) February 21, 2024

خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي:توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة.البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.إختيار العقد من القائمة الجانبية.الضغط على "إجراء دفعة".الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب دفعه.تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار"الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.- توثيق الدفعات المالية.- وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.- بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.