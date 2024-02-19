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توضيح من "إيجار" حول إلغاء عقد من طرف واحد

إيجار
منصة إيجار
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أصدرت منصة إيجار اليوم، تنبيهًا مهمًا حول إلغاء عقد من طرف واحد.

توضيح من "لإيجار" حول إلغاء عقد من طرف واحداضافة اعلان

وأشارت على حسابها في منصة "إكس"، إلى أن العديد من المواطنين يرغبون أحيانًا في إلغاء عقود الإيجار قبل نهايتها.


الإجراءات اللازمة لإلغاء عقود الإيجار الإلكترونية

وأكدت أنه يمكن إلغاء عقود الإيجار الإلكترونية قبل نهاية فترة العقد عن طريق منصة الإيجار الرسمية بالموافقة المشتركة، وذلك فيما يلي:
1 - الدخول إلى منصة إيجار الرسمية على الإنترنت من خلال النقر هنا.
2 - املأ الخانات الموجودة بكود الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بك.
3 - اضغط على زر تسجيل الدخول.
4 - اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك المدون في حسابك على المنصة الرسمية إيجار.
5 - من صفحة الحساب الخاص بك على إيجار انتقل إلى لائحة العقود.
6 - حدد خيار العقود المفعلة من اللائحة.



7 - اكبس على علامة الثلاث نقاط الظاهرة في أعلى الزاوية اليسرى للعقد الذي ترغب في إلغائه.
8 - انقر على ايقونة إنهاء العقد من اللائحة الظاهرة.
9 - اطلع على التعليمات المطلوبة لإلغاء العقد واضغط على ايقونة التالي.
10 - اختر الطرف الذي يرغب بإلغاء العقد سواء كان الشخص المؤجر أو الشخص المستأجر.
11 - اكتب سبب إنهاء العقد.
12 - سجل تاريخ نهاية العقد لمنح الفرصة للشخص المستأجر لقبول الإنهاء.
13 - ابحث عن ايقونة التالي واكبس عليها.
14 - أكمل العملية المالية وتأكد من التنازل عن تسلم باقي الدفعات الخاصة بالإيجار شهريا.
15 - اضغط على زر تأكيد.


دليل إلغاء عقد الإيجار عن طريق طرف واحد

وأوضحت المنصة طريقة إلغاء عقود الإيجار من خلال طرف واحد باتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة إيجار الرسمية علي الانترنت من خلال الضغط هنا.
2 - من الواجهة الرئيسية انقر على لائحة الخدمات الإلكترونية.
3 - حدد خيار طلب إلغاء العقد عن طريق طرف واحد من اللائحة الظاهرة.
4 - اطلع على جميع شروط وتعليمات الخدمة ثم انقر على زر الموافقة.



5 - اكتب جميع المعلومات اللازمة في الحقول المخصصة مثل اسم الشخص وصفة الشخص المقدم ونوع هويته وكودها مع ارفاق رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني واسم الشخص المنفذ ضده ونوع هويته ايضا وكودها ورقم الصك وتاريخه وكود عقد الإيجار ثم كود قرار تنفيذ الإخلاء الخاص بالعقار وتاريخ القرار وتاريخ نهاية العقد وأخيرا تنفيذ قرار الإخلاء.
6 - احضار الملف الذي له علاقة بتنفيذ قرار إخلاء العقد.
7 - أدخل الكود المرئي المعروض.
8 - حدد علامة صح للإقرار بصحة المعلومات المدخلة.
9 - الضغط على زر إرسال.

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