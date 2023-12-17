الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر وطريقة السداد

شركات الكهرباء
شركة الكهرباء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يبحث الكثير من المواطنين عن طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 وسدادها، وذلك بعدما أعلنت شركة الكهرباء بدء الاستحقاق لقيمة الفواتير لجميع المنشآت بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد.اضافة اعلان

وصدرت فواتير شهر نوفمبر 2023 بالفعل ويتم الآن الاستعداد لإصدار فواتير شهر ديسمبر 2023، حيث يتم سداد الفواتير عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة الإلكتروني.


كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر:


- أطلقت المملكة مبادرة حصرية لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسبة 30% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

- بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل سداد فواتير الكهرباء للمتعثرين حتى يوليو 2023.

- في حالة واجه الشخص صعوبة في سدادها، يتاح له خيار مد فترة السداد أو إسقاط الفاتورة بناءً على طلبه وحسب ظروفه الخاصة.


كيف يمكنك سداد الفاتورة برقم المشترك


بإمكان أي مواطن تسديد فاتورة الكهرباء الخاصة به عن طريق تنفيذ بعض الإجراءات التالية.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء واستخدم رقم المشترك ورقم العداد لتسجيل الدخول.

بعدها، اضغط على قسم عرض الفواتير وستظهر لك تفاصيل فاتورتك، بالإضافة إلى ذلك.

يمكنك تسديد فواتير الكهرباء عبر تطبيق الكهرباء المتاح على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، وذلك عبر الدفع عن طريق خصم المبلغ من رصيدك البنكي أو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

كيفية رفع التظلمات والشكاوى الخاصة بفاتورة الكهرباء


يسمح للمواطنين بتقديم شكاوى أو أعتراضات حول فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر ، عن طريق زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء والتوجه إلى قسم “نحن نسمعك” كما هو موضح في الصورة التالية.

توضح الشركة كيفية التواصل في حال كنت غير راضٍ عن الخدمة المقدمة لك أو لديك أي اعتراض أو ملاحظة بشأن الخدمات التي تقدمها الشركة، يمكنك تقديم البلاغ عن طريق أحد الوسائل التالية: التطبيق المخصص للشركة، الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 0920001100، الموقع الإلكتروني، أو حساب العناية بالمشتركين على تويتر.

طرق مختلفة لتجنب أنقطاع الخدمة عن المستهلكين


قامت شركة الكهرباء بتقديم طريقتين لتفادي انقطاع الخدمة عن المستخدمين، في البداية، يمكن للمستخدم دفع 50% من قيمة الفاتورة وتأجيل الدفعة الأخرى للشهر التالي.

أما بالنسبة للطريقة الثانية، تم توضيحها على تويتر أنه يمنع فصل الكهرباء عن أي حالة صحية خطيرة وفقًا للتقارير الطبية الموثقة، وبالتالي، لن يتم فصل الكهرباء عن المنازل التي تعاني من حالات صحية خطيرة.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن تعطل التطبيق والموقع الإلكتروني

وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لدى "مدفوعات شور "

عاجل.. هل يتوقف حساب المواطن؟.. رد جديد من البرنامج

"قوى" تكشف عن مصير مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد انتقال كفالته

بالخطوات.. كيف تستعلم عن عدم أهلية الضمان الاجتماعي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 10:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. برقم الهوية.. 10 خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

حساب المواطن 6:25 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

الموارد البشرية 8:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

وزارة الدفاع 12:03 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. يومان وينتهي التقديم .. وظائف شاغرة في قوات الدفاع الجوي (تفاصيل)

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

images
12:45 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

مكافأة شهرية.. "الأوقاف" تعلن عن برنامج تمهير للتدريب في هذه التخصصات

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
12:16 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن عشرات الوظائف بوزارة الحرس الوطني

الدارجة الآلية
12:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شركات الكهرباء
11:01 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر وطريقة السداد

أهم 10
10:01 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بمواطن وسوداني ومشهد مؤثر في وداع الشيخ نواف

غ
9:00 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. فتيات في سن الـ20 عاما.. آلاف العاملات يدخلن دولة عربية عبر مكاتب وهمية

الداخلية
8:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن وسوداني اشتركا في جرائم مروعة بالشرقية

زواج ---
7:50 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"أقلهن مهراً أكثرهن بركة".. مهر عروس أقل من دولار بدولة عربية

الضمان الاجتماعي المطور
7:27 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445