عاجل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر وطريقة السداد

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يبحث الكثير من المواطنين عن طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 وسدادها، وذلك بعدما أعلنت شركة الكهرباء بدء الاستحقاق لقيمة الفواتير لجميع المنشآت بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد. اضافة اعلان



وصدرت فواتير شهر نوفمبر 2023 بالفعل ويتم الآن الاستعداد لإصدار فواتير شهر ديسمبر 2023، حيث يتم سداد الفواتير عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة الإلكتروني.







كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر:





كيف يمكنك سداد الفاتورة برقم المشترك



كيفية رفع التظلمات والشكاوى الخاصة بفاتورة الكهرباء



طرق مختلفة لتجنب أنقطاع الخدمة عن المستهلكين



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- أطلقت المملكة مبادرة حصرية لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسبة 30% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.- بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل سداد فواتير الكهرباء للمتعثرين حتى يوليو 2023.- في حالة واجه الشخص صعوبة في سدادها، يتاح له خيار مد فترة السداد أو إسقاط الفاتورة بناءً على طلبه وحسب ظروفه الخاصة.بإمكان أي مواطن تسديد فاتورة الكهرباء الخاصة به عن طريق تنفيذ بعض الإجراءات التالية.قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء واستخدم رقم المشترك ورقم العداد لتسجيل الدخول.بعدها، اضغط على قسم عرض الفواتير وستظهر لك تفاصيل فاتورتك، بالإضافة إلى ذلك.يمكنك تسديد فواتير الكهرباء عبر تطبيق الكهرباء المتاح على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، وذلك عبر الدفع عن طريق خصم المبلغ من رصيدك البنكي أو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.يسمح للمواطنين بتقديم شكاوى أو أعتراضات حول فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر ، عن طريق زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء والتوجه إلى قسم “نحن نسمعك” كما هو موضح في الصورة التالية.توضح الشركة كيفية التواصل في حال كنت غير راضٍ عن الخدمة المقدمة لك أو لديك أي اعتراض أو ملاحظة بشأن الخدمات التي تقدمها الشركة، يمكنك تقديم البلاغ عن طريق أحد الوسائل التالية: التطبيق المخصص للشركة، الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 0920001100، الموقع الإلكتروني، أو حساب العناية بالمشتركين على تويتر.قامت شركة الكهرباء بتقديم طريقتين لتفادي انقطاع الخدمة عن المستخدمين، في البداية، يمكن للمستخدم دفع 50% من قيمة الفاتورة وتأجيل الدفعة الأخرى للشهر التالي.أما بالنسبة للطريقة الثانية، تم توضيحها على تويتر أنه يمنع فصل الكهرباء عن أي حالة صحية خطيرة وفقًا للتقارير الطبية الموثقة، وبالتالي، لن يتم فصل الكهرباء عن المنازل التي تعاني من حالات صحية خطيرة.