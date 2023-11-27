الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

حساب المواطن
حساب المواطن
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بدأ مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في البحث عن  قيمة استحقاق حساب مواطن، وشروط صرف القيمة المستحقة من البرنامج للمواطنين في المملكة والتي يجب أن تنطبق على المتقدم بالطلب والمستفيد.اضافة اعلان

شروط إستحقاق حساب المواطن 1445


يجب أن يكون المتقدم للبرنامج وجميع أبناؤه وزوجته يمتلكون الجنسية، وفي حالة أن المستفيد من البرنامج زوجته وأبناؤه لا يمتلكون الجنسية السعودية يتم إستبعادهم من صرف راتب البرنامج بينما تعطى القيمة المستحقة للزوج فقط.

يجب أن يكون المتقدم والمستفيد من برنامج حساب مواطن من داخل المملكة العربية السعودية أي أنه يمتلك الجنسية السعودية.

يجب عليه أن يقيم خلال هذه الفترة في المملكة ولا يخرج منها بشكل دائم طوال العام.

ويجب ألا يكون المستفيد متواجد في أي من دور الرعاية الحكومية.

وزارة الموارد البشرية


حددت وزارة الموارد البشرية والحكومة السعودية القيمة المستحقة للفرد المستفيد من برنامج حساب مواطن والشروط الملائمة لصرف الراتب المستحق وجاء القرار كالتالي:

ألا يكون المستفيد أقل من 18 عام أن يكون الفرد مستقل بذاته.
وأن يكون الفرد المستفيد أيضا مسؤول عن معولة أسرة كاملة مكونة من زوجة وأبناء كذلك في حالة أن يكون الفرد المستقل أنثي وتقوم بإحتياجات جميع أبناءها.
كذلك حددت الحكومة والوزارة أن يكون الفرد المستفيد غير مسجل بأي من برامج حكومية التي تقوم بمساعدة الأفراد المحتاجين.
كما أنه لابد من المستفيد والمتقدم لبرنامج حساب مواطن وجود حساب مفعل له في البنك لصرف الراتب المستحق له وفي حالة عدم وجود حساب له يقوم بإنشاء وتفعيل حساب بنكي له.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن


وحددت الوزارة مبلغ معين من المال لا يتم تجاوزه لصرف الراتب له وهو عبارة عن عشرون ألف ريال، وفي حالة أراد المستفيد معرفة المبلغ المستحق له وصرفه أن يضغط على الحاسبة التقديرية وعندها يتم إستعلام المستفيد من القيمة المستحقة.

يذكر أن الحاسبة تم برمجتها داخل الموقع حتى يستطيع المستفيد معرفة القيمة التقديرية لحساب المواطن، مع إدخال عدد الأفراد والقيمة المستحقة.

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