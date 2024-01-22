الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أوضح حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج متاح للجميع، وأنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية.

لا يتم التمييز في حساب المواطن على أساس الحالة الصحيةاضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية، ويمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة".

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن

وكشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي:
1 - عقد الإيجار الموحد عبر بوابة "إيجار".
2 - صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء.
3 - أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.
4 - عقد سكن أئمة ومؤذنين.
5 - عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.
وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية (من هنا).
- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.
- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.
وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحدًا من المستندات السابقة.

شروط استيفاء الأهلية



ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل الجديد في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.

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