عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية؟

أ أ

أوضح حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج متاح للجميع، وأنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية.





لا يتم التمييز في حساب المواطن على أساس الحالة الصحية اضافة اعلان



وعليكم السلام، لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية ، ويمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،وفي حال عدم توفرها يتم اضافته كتابع لرب الأسرة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 21, 2024

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن



شروط استيفاء الأهلية

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية، ويمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة".وكشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.وأوضح أن المستندات المطلوبة هي:1 - عقد الإيجار الموحد عبر بوابة "إيجار".2 - صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء.3 - أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.4 - عقد سكن أئمة ومؤذنين.5 - عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.وذلك عبر الخطوات التالية:- الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية ( من هنا ).- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحدًا من المستندات السابقة.







التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".







خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن ( من هنا ).يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.







قيمة استحقاق حساب المواطن

