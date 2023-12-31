عاجل.. حساب المواطن يوضح هل سيتم تمديد الدعم الإضافي في البرنامج؟

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مع آخر أيام عام 2023، لا يزال الحديث المسيطر على الملايين من المواطنين هو عن مصير حساب المواطن، ومصير الدعم الذي يتلقونه شهريًا. اضافة اعلان





دفعة يناير من حساب المواطن



تنفيذًا للتوجيه الكريم،الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص البرنامج من خلال القنوات الرسمية للبرنامج — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 29, 2023

تعديل ضوابط حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

