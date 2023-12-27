عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل الطالب الجامعي في البرنامج كفرد مستقل

أ أ

كشف حساب المواطن عن الخطوات والشروط التي ينبغي للطالب الجامعي استيفاءها لينضم إلى البرنامج كفرد مستقل.

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": اضافة اعلان

" بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة:

- إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب.

- ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه (ملف المستفيد - المرفقات).

- ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

- وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "عندي استفسار؛ ولدي طالب جامعة مستقل ولديه مؤسسة هل يستحق الدعم؟".



بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه ( ملف المستفيد - المرفقات)، ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل وفي حال انطبقت علية شروط الاهلية وكان مستحق سيشمله الدعم، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 26, 2023

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن



شروط استيفاء الأهلية



التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



مصير حساب المواطن

