الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل الطالب الجامعي في البرنامج كفرد مستقل

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن الخطوات والشروط التي ينبغي للطالب الجامعي استيفاءها لينضم إلى البرنامج كفرد مستقل.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس":اضافة اعلان
" بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة:
- إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب.
- ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه (ملف المستفيد - المرفقات).
- ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.
- وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "عندي استفسار؛ ولدي طالب جامعة مستقل ولديه مؤسسة هل يستحق الدعم؟".


المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن

وكشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي:
1 - عقد الإيجار الموحد عبر بوابة "إيجار".
2 - صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء.
3 - أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.
4 - عقد سكن أئمة ومؤذنين.
5 - عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.
وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية (من هنا).
- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.
- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.
وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحدًا من المستندات السابقة.
اقرأ أيضًا:
«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن


شروط استيفاء الأهلية

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل الجديد في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

عاجل.. "تقويم التعليم": فرصتان لخوض اختبار الرخصة المهنية التعليمية في العام الجديد

هل تؤثر كفالة رب الأسرة لأكثر من عامل على استحقاق حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 4:33 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية التقديم على حساب المواطن عند وفاة الأب والأوراق المطلوبة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

ريالات سعودية 4:54 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

حساب المواطن 6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

اقرأ أيضا

أمانة جدة
3:52 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الهندسية

الجوازات
3:14 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

شروط تجديد جواز السفر للتابعين.. وبند خاص لمن بلغ 10 سنوات

سكني
2:35 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

كيف تحصل على قطعة أرض في مخططات "سكني"؟

شروط التقديم على وظائف جدارات
2:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

بالإنفوجراف.. 6 شروط للتقديم على وظائف جدارات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المدينة
5:49 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)

حساب المواطن
4:39 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل الطالب الجامعي في البرنامج كفرد مستقل

نفاد بطارية آيفون
3:59 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

لا قلق على بطارية "آيفون" بعد اليوم.. 9 إجراءات بسيطة تطيل عمرها

رفرفة القلب
3:42 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

رفرفة القلب.. الأعراض والأسباب ومواطن الخطر

صلاة الفجر في المسجد الحرام
2:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الأربعاء 14 جمادى الآخرة.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بالرياض

الشقق السكنية
2:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة