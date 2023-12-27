عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل الطالب الجامعي في البرنامج كفرد مستقل

كشف حساب المواطن عن الخطوات والشروط التي ينبغي للطالب
الجامعي استيفاءها لينضم إلى البرنامج كفرد مستقل.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس":
" بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة:
- إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب.
- ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه (ملف المستفيد - المرفقات).
- ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.
- وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "عندي استفسار؛ ولدي طالب جامعة مستقل ولديه مؤسسة هل يستحق الدعم؟".
بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه ( ملف المستفيد - المرفقات)، ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل وفي حال انطبقت علية شروط الاهلية وكان مستحق سيشمله الدعم، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 26, 2023
المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكنوكشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات
استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي:
1 - عقد الإيجار الموحد عبر بوابة "إيجار".
2 - صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء.
3 - أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.
4 - عقد سكن أئمة ومؤذنين.
5 - عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.
وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية (من هنا).
- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.
- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.
وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحدًا من المستندات السابقة.
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شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
التسجيل الجديد في حساب المواطنأتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم
وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
مصير حساب المواطنوعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير
حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":
تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".
حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.