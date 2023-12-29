عاجل.. حساب المواطن يكشف عن الخطوات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار جديد

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كشف حساب المواطن عن الخطوات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار جديد لحصول المستفيد على الدعم من البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": اضافة اعلان

" في حال وجود عقد إيجار بإمكانك:

- التوجه إلى "ملف المستفيد - المرفقات".

- اختيار نوع المرفق "عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار".

- ثم الضغط على أيقونة "حفظ".

- وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " كيف أضيف عقد الإيجار الجديد؟".



حياك الله، في حال وجود عقد إيجار بإمكانك التوجه إلى "ملف المستفيد - المرفقات" واختيار نوع المرفق "عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 28, 2023

توثيق 6.5 مليون عقد إيجاري



توثيق مليون عقد خلال النصف الأول من العام



التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



مصير حساب المواطن



حساب المواطن

