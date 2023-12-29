الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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عاجل.. حساب المواطن يكشف عن الخطوات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار جديد

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن الخطوات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار جديد لحصول المستفيد على الدعم من البرنامج.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": اضافة اعلان
" في حال وجود عقد إيجار بإمكانك:
- التوجه إلى "ملف المستفيد - المرفقات".
- اختيار نوع المرفق "عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار".
- ثم الضغط على أيقونة "حفظ".
- وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " كيف أضيف عقد الإيجار الجديد؟".


توثيق 6.5 مليون عقد إيجاري

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق ما يزيد عن 6.5 ملايين عقد إيجاري عبر "إيجار" تنوعت ما بين سكني وتجاري.
وأوضحت أن الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، بلغت أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في "إيجار".

توثيق مليون عقد خلال النصف الأول من العام

وأضافت أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%.
وبين أن العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م، بلغت ما يقارب 750 ألفًا.

التسجيل الجديد في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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