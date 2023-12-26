عاجل.. كيفية التقديم على حساب المواطن عند وفاة الأب والأوراق المطلوبة

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كشف حساب المواطن عن خطوات التقديم على البرنامج من جديد عند وفاة الأب، والأوراق المطلوب تقديمها للحصول على الدعم من البرنامج. اضافة اعلان

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة:

- صك حصر الورثة.

- شهادة ميلاد التابعين.

- بطاقة العائلة.

وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول على حسابها (إدارة المرفقات).

جاء ذلك ردًا على استفسار من إحدى المواطنات تقول فيه: "في حال وفاة الأب كيف يتم التقديم على حساب المواطن من جديد وما الأوراق المطلوبة؟".



بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة( صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول الى حسابها(إدارة المرفقات) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 25, 2023

التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



مصير حساب المواطن



حساب المواطن

