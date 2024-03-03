عاجل.. تحديث البيانات.. توضيح مهم من حساب المواطن لهؤلاء

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تفاعل حساب المواطن مع سؤال مواطن يقول :" أنا عندي تاريخ دراسة الاهلية عام 2023 شهر 11 ومعي عقد إيجار ولسه ما تم دراسة الأهلية وش الحل؟".



تحديث البيانات في حساب المواطن:



تغيير بيانات الدخل في حساب المواطن



وجاء الرد كالتالي: " في حال كانت حالة الأهلية في حسابك(غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوم" يلزمك تحديث البيانات طبقا لسبب عدم الاهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)".وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن كيفية إضافة الدخل للتابعين في برنامج الدعم، وذلك في حال التحاقهم بوظائف تدر عليهم دخلاً.وبيّن البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، الخطوات التي يتعين القيام بها في حال طرأ أي تغيير على البيانات، على النحو التالي:التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، التابعين)تغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "موظف من قطاع (خاص/ حكومي) "حسب المصدر"النقر على إضافة مصدر دخل جديداختيار نوع الدخل (راتب شهري)مصدر الدخل "حسب المصدر"الضغط على حفظ.ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.