الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد الإيداع وقيمة الاستحقاق

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير، وآلية التعرف على قيمة الاستحقاق للمستفيدين المؤهلين.

موعد إيداع الدفعة 75 من حساب المواطناضافة اعلان

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير " حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير".
تصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
وأتاح البرنامج معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: (⁦⁦(من هنا.

 

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات. 


أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن الأحد الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
وأتاح البرنامج، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج في إفادة سابقة إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وتابع: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلزن في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.


اقرأ أيضا

عاجل.. الجوازات توضح خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني لطفل عمره 3 سنوات

عاجل.. كيف أحذف الدخل وأضيف "ساند" في حساب المواطن؟

عاجل.. يسكن مع شقيقه في منزل إيجار.. هل يستحق دعم المواطن؟

تفاديًا للزحام.. خطوات زيارة الروضة الشريفة بيسر وطمأنينة

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن الحصول على خصومات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 11:14 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. كم تبقّى على إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير؟

حساب المواطن - ريال 8:13 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

حساب مواطن 1:39 م الإثنين، 08 يناير 2024

7.4 مليون خدمة لـ حساب المواطن في عام 2023

حساب المواطن - التسجيل 2:06 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع

اقرأ أيضا

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
7:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

الخدمات الأرضية
6:41 م الخميس، 01 فبراير 2024

الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التوظيف بمطارات المملكة

صكوك صح
4:50 م الخميس، 01 فبراير 2024

كل التفاصيل.. أهم الأسئلة حول منتج إدخار الأفراد الجديد "صح"

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

النائب العام الليبي
6:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

رياح نشطة
6:19 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

صندوق النقد
6:02 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

العالم فى اسبوع
6:00 م الجمعة، 02 فبراير 2024

العالم في أسبوع.. صلاحيات جديدة لمديري المدارس وتقديم موعد الاختبارات

النصب والاحتيال
5:44 م الجمعة، 02 فبراير 2024

إعلامي: استثمر مع الشركات المالية المرخصة وتجنّب "النصابين والحرامية"

رابت - الراتب - ريال -
5:11 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص تأخير صرف ساند