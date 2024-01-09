عاجل.. كم تبقّى على إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير؟

أ أ

يبدأ حساب المواطن في وقت مبكر، غدًا الأربعاء، إيداع الدفعة الجديدة (74) لشهر يناير في حسابات المستفيدين.

وسيتم إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية. اضافة اعلان

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة حساب المواطن من هنا.

- اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية.

- اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.





الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن



تمديد حساب المواطن



تعديل الحد الأعلى لدعم حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ويمكن الاعتراض على عدم الأهلية عبر سلسلة من الخطوات، على النحو التالي:- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.- اضغط على قائمة دراسة الأهلية.- الضغط على أسباب عدم أهلية العائل.- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.- الضغط على أيقونة رفع المرفقات المطلوبة.- الضغط على أيقونة رفع المرفقات.- ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق:- دراسة الأهلية.- اعتراضاتي.- الاعتراضات الحالية.وتأتي الدفعة الجديدة من حساب المواطن بعد أيام من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م.إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، الذي يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.ووفقًا للتعديلات التي أقرها البرنامج في أكتوبر الماضي، فقد تم تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.