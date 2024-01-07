عاجل.. 3 أيام على إيداع دفعة يناير من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 74 في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء المقبل، الموافق 10 يناير.





موعد صرف دفعة يناير من حساب المواطن اضافة اعلان



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