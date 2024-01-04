تنبيه مهم من حساب المواطن للمستحق الموقوف خدماته

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أتاح حساب المواطن صرف الدعم للمستفيد الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق في حال وجود إيقاف خدمات بحقه.





إيقاف خدمات اضافة اعلان



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z January 4, 2024

موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن



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حساب المواطن



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