عاجل.. حساب المواطن: في هذه الحالة يجب تقديم "محضر تبليغ" من الشرطة لاستحقاق الدعم

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أكد برنامج حساب المواطن، إمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية "متزوجة من غير مواطن، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب".



دعم حساب المواطن للمهجورة



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن حصول أمها المهجورة على الدعم.وقالت المستفيدة في سؤالها عبر حساب خدمة المستفيدين : "الآن أمي مهجورة كيف اقدر أقدم لها، لأنه لا يوجد لدي ما يثبت الهجران ونحن معها؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله: "أهلا بك، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ، نسعد بخدمتك".

غياب الزوج في حساب المواطن:

الدعم الإضافي من حساب المواطن



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن



كما ستفسرت أيضا عن طريقة إثبات أن الزوج غائب، حيث رد حساب المواطن، بالقول: "في حال كان الزوج متغيب لابد من إرفاق المستندات المطلوبة محضر تبليغ من الشرطة أو صك شرعي بالغياب أو الفقد وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة، نسعد بخدمتك".وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.