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عاجل.. متى يتم صرف دعم حساب المواطن لشهر مارس 2024؟

عقد ايجار - الايجار - حساب المواطن
حساب المواطن
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حسم برنامج حساب المواطن، الجدل حول صرف الدعم قبل شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه سيتم إيداع مبالغ الدفعة 76 – لشهر مارس يوم الأحد المقبل.اضافة اعلان

موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن:

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 76 يوم الأحد بتاريخ "10 مارس".

نتائج الأهلية للدفعة 76 من حساب المواطن:

وصدرت الأحد نتائج الأهلية للدفعة 76 (شهر مارس 2024)، وللتحقق منها يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج ، كما يمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أو التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية. 

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟:

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية.
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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