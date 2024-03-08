عاجل.. هل إصدار الرخصة العقارية يوقف دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من مواطن يسأل عن مدى تأثير إصدار رخصة الوساطة العقارية على استحقاقه في حساب المواطن.



تأثير إصدار الرخصة على دخل المواطن:



تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:



تأثير السجل التجاري للزوجة على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم استفسار . رخصة الوساطة العقارية فرد غير مرتبطة بسجل تجاري هل توثر على دعم حساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : " وعليكم السلام.. في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال كنت مستحق سوف يشملك الدعم".كما تساءل أيضا :"إذا تم الإفصاح عن الرخصة ولكن لا يوجد منها دخل ما هي الطريقة؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤاله قائلا :" في حال عدم وجود دخل لا يلزمك الإفصاح.. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن تأثير السجل التجاري للزوجة على استحقاق باقي العائلة في البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" زوجتي فتحت سجل تجاري هل السجل يمنع العائلة كاملة من الحصول على الدعم أم الزوجة فقط؟".وجاء الرد :" في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".