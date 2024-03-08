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عاجل.. هل إصدار الرخصة العقارية يوقف دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من مواطن يسأل عن مدى تأثير إصدار رخصة  الوساطة العقارية على استحقاقه في حساب المواطن.اضافة اعلان

تأثير إصدار الرخصة على دخل المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم استفسار . رخصة الوساطة العقارية فرد غير مرتبطة بسجل تجاري هل توثر على دعم حساب المواطن؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : " وعليكم السلام.. في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال كنت مستحق سوف يشملك الدعم".
كما تساءل أيضا :"إذا تم الإفصاح عن الرخصة ولكن لا يوجد منها دخل ما هي الطريقة؟".
وأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤاله قائلا :" في حال عدم وجود دخل لا يلزمك الإفصاح.. نسعد بخدمتك".

تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".
وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

تأثير السجل التجاري للزوجة على دعم المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن تأثير السجل التجاري للزوجة على استحقاق باقي العائلة في البرنامج.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" زوجتي فتحت سجل تجاري هل السجل يمنع العائلة كاملة من الحصول على الدعم أم الزوجة فقط؟".
وجاء الرد :" في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".

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