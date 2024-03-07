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متزوج ومستأجر لدى والده.. هل يؤثر على استحقاقه الشهري في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى تأثير استئجاره عند والده على دخله الشهري في حساب المواطن.اضافة اعلان

تأثير الإيجار لدى الأب على دعم المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" عندي عقد إيجار من والدي.. هل توجد مشكلة في ذلك.. أو يوقف عندي رغم أني متزوج ومستأجر عند والدي؟".
وجاء الرد :" حياك الله.. لا يؤثر ذلك ، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوج" لا يلزمك توفر عقد إيجار.. نسعد بخدمتك ".

إرفاق عقد غير مدرج في منصة إيجار:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار مقدم من أحد الأشخاص يستوضح فيه عن إمكانية إرفاق عقد إيجار غير مدرج في منصة إيجار.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم..  كيف يمكن إرفاق عقد إيجار غير مدرج في منصة إيجار".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد ساري المفعول من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب.. نسعد بخدمتك".

تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".
وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

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