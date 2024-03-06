ماذا يحدث في حالة مرور 90 يومًا على تقديم الاعتراض دون رد؟.. حساب المواطن يوضح

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال أحد المستفيدين حول عدم وصوله رد على اعتراض قدمه منذ يناير الماضي.



تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية:



سبب رفض الاعتراض:



تسجيل الزوجة ضمن التابعين:



تسجيل التابعين في حساب المواطن :



وأوضح "حساب المواطن"، بأنه :" في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوما" يلزمك تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)".وقبل ذلك، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول عدم قبول اعتراضه.وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" لا يمكنك تقديم اعتراض حتى يتم الرد على المستندات،وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الإنتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن".وتابع :" وفي حال تم الرد يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".واشترط حساب المواطن، تسجيل الزوجة ضمن التابعين للمستفيد الرئيس "الزوج" من أجل الحصول على الدعم.وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيس "متزوجًا" لابد أن تكون الزوجة من ضمن التابعين".وأضاف: "ويلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.