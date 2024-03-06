الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا يحدث في حالة مرور 90 يومًا على تقديم الاعتراض دون رد؟.. حساب المواطن يوضح

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال أحد المستفيدين حول عدم وصوله رد على اعتراض قدمه منذ يناير الماضي.

تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية:اضافة اعلان

وأوضح "حساب المواطن"، بأنه :" في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوما" يلزمك تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)".

سبب رفض الاعتراض:

وقبل ذلك، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول عدم قبول اعتراضه.
وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" لا يمكنك تقديم اعتراض حتى يتم الرد على المستندات،وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الإنتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن".
وتابع :" وفي حال تم الرد يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

تسجيل الزوجة ضمن التابعين:

واشترط حساب المواطن، تسجيل الزوجة ضمن التابعين للمستفيد الرئيس "الزوج" من أجل الحصول على الدعم.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيس "متزوجًا" لابد أن تكون الزوجة من ضمن التابعين".
وأضاف: "ويلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

تسجيل التابعين في حساب المواطن :

ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

اقرأ أيضا

فرصة للباحثين عن عمل.. جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف في مختلف كليات الجامعة

عاجل.. إيجار تكشف عن إمكانية المطالبة المالية عبر المحاكم

عاجل.. مستفيد لا يتم قبول اعتراضه.. توضيح مهم من حساب المواطن

شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

عاجل.. ماذا يعني بشهادة الإعفاء الضريبي غير متاحة؟.. توضيح مهم من سكني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:01 م الأحد، 11 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن يحدد الوثائق المطلوبة لاستحقاق الأرملة الأجنبية وأطفالها للدعم الشهري

حساب المواطن 7:00 م السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. بعد ساعات.. موعد إيداع دعم حساب المواطن وطريقة التحقق من نتائج الأهلية

حساب المواطن 8:01 م الخميس، 08 فبراير 2024

عاجل.. الأبوان منفصلان والأم متزوجة.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

حساب المواطن 7:01 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تأثير وثيقة "العمل الحر" على استحقاق الدعم