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عاجل.. أبلغ عن غياب سائقه الخاص بطريق الخطأ إلكترونيا.. ماذا يفعل لإلغاء البلاغ؟

الجواز
ارشيفية
أ أ
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أجابت الإدارة العامة بالجوازات عن حالة يقع فيها البعض، حيث يقوم بالإبلاغ بالخطأ بغياب سائقه الخاص، ويريد إلغاء البلاغ.

كيفية إلغاء بلاغ بغياب السائق:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"ما الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه لإلغاء بلاغ التغيب الذي تم وضعه بالخطأ إلكترونيا للسائق الخاص، على الرغم من مرور أكثر من سنتين دون وجود سبب واضح؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول:" مرحبًا بك.. لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ. سعدنا بتواصلك".

تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:

كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".

نقل مهنة السائق الخاص إلى شاحنة:

أيضا ردت إدارة الجوازات على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن إمكانية نقل مهنة السائق الخاص إلى سائق شاحنة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيفية تعديل مهنة السائق الخاص إلي مهنة سائق شاحنة على نفس الكفيل؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. يرجى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة. شكرًا لتواصلك ".

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