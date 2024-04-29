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عاجل.. في هذه الحالة.. يمكن تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة

الجوازات - جوازات - الرياض - مكاتب الجوازات بالرياض
أرشيفية
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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.

تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".

نقل مهنة السائق الخاص إلى شاحنة:

كما تفاعلت إدارة الجوازات مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن إمكانية نقل مهنة السائق الخاص إلى سائق شاحنة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيفية تعديل مهنة السائق الخاص إلي مهنة سائق شاحنة على نفس الكفيل؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. يرجى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة. شكرًا لتواصلك ".

عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين:

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (16667) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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