عاجل.. متى يتم إلغاء مخالفة عدم ربط حزام الأمان؟.. توضيح من "المرور"

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن حزام الأمان يعتبر وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له.





تفاصيل مخالفة حزام الأمان والاعتراض عليها



وعليكم السلام، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكراً لتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 29, 2024

حزام الأمان يقي من 3 أخطار







مخالفة حزام الأمان



مخالفة حزام الأمان تسري على الأطفال







مراعاة ضوابط القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار



وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها".جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "تم تسجيل مخالفة عدم ربط حزام وأنا ألبس ثوبًا غامقًا، وتم الاعتراض على المخالفة ورُفض الاعتراض للأسف؛ ممكن أعرف كيف أقوم بإلغاء المخالفة لأني كنت أربط الحزام وألبس ثوبًا غامقًا، وللأسف تم رصد مخالفةٍ خاطئةٍ.. هل أتوجه لقسم المرور؟ أرجو الإفادة".وأوضح المرور أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة.3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها.مخالفة الحزام تقع حسب جدول غرامات المخالفات المرورية الجديد في المملكة، بالفئة الثالثة، حيث تم بدء العمل بهذا النظام في عام 2020.وهو ما يعني أن غرامة مخالفة الحزام لا تقل عن 150 ريال ولا تزيد على 300 ريال، ولا تطبق هذه الغرامة على السائق فقط، بل تطبق كذلك على الراكب الأمامي.مع الأخذ في الاعتبار أن الغرامة ستطبق في حالة عدم ارتداء السائق أو الراكب الأمامي للحزام على السيارة ذاتها، نظراً لأن نظام المرور متصل بلوحات السيارات.وبيّن المرور أن النظام ألزم الركاب بربط أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، مضيفاً أن عدم ربطه يترتب عليه مُخالفة تحرر بحقهم.وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه "يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق".جاء ذلك في إجابة لـ "المرور" على سؤال يقول: "هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الامان؟".يُذكر أن الإدارة العامة للمرور، جددت التأكيد على ضرورة مراعاة ضوابط القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار؛ لتجنب الحوادث.وأوضحت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن قائد المركبة عليه الالتزام بالتمهل وتخفيف السرعة، عند هطول الأمطار واستخدام المساحات، مضيفًة أن قائد المركبة عليه الالتزام عند هطول الأمطار بالحفاظ على مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى، واستخدام إشارات التنبيه في حالة غياب الرؤية الأفقية.