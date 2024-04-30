عاجل.. طلبتُ إعادة تقديم في حساب المواطن وأنتظر دعم شهر مايو.. البرنامج يوضح

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كشف حساب المواطن ما إذا كان سيتم تقديم الدعم لهذا الشهر (الدفعة 78 - شهر مايو) لمن قام بإعادة تقديم الطلب أمس.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ " 10 إبريل" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "يونيو"، وأن تشملك دفعة شهر " مايو" .



وعليكم السلام، في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ " 10 ابريل " سيتم دراسة حالة اهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر "يونيو" ، ولن تشملك دفعة شهر " مايو" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 29, 2024

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.







أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

