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عاجل.. طلبتُ إعادة تقديم في حساب المواطن وأنتظر دعم شهر مايو.. البرنامج يوضح

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن ما إذا كان سيتم تقديم الدعم لهذا الشهر (الدفعة 78 - شهر مايو) لمن قام بإعادة تقديم الطلب أمس.
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ " 10 إبريل" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "يونيو"، وأن تشملك دفعة شهر " مايو" .اضافة اعلان

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.


أهلية حساب المواطن

ويترقب مستفيدو حساب المواطن موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 78.
ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى حساب المواطن ( من هنا).
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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