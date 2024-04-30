عاجل.. راتب 10.800 ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للخريجين في عدة مدن

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أعلنت
الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة لكافة المؤهلات بعدة مدن بالمملكة عبر برنامج
التأهيل والإحلال.
الإعلان
عن وظائف شاغرة للخريجين بعدة مدنوأوضحت
أن الوظائف متاحة للعمل بشركات القطاع الخاص برواتب 10.800 ريال، لحملة "الشهادة
الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، وذلك وفقًا
لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
- سائق.
- عامل.
- محاسب.
- كهربائي.
- مباشر أول.
- عامل نخيل.
- فني الشبكة.
- مراقب عمال.
- مدير المشروع.
- مساعد طاهي.
- فني إلكترونيات.
- أخصائي دعم تقني.
- كاتب استلام وتسليم.
- مساعد فني صيانة.
- كاتب استلام وتسليم.
- مساعد فني صيانة.
- مشرفة أنشطة نسائية.
- نائب مدير المشروع.
- أخصائي إدارة مشاريع.
- مشرف سلامة وجودة.
- فني صيانة معدات مطبخ.
- مشغل نظام إدارة المباني.
- أخصائي دعم فني (وظيفتان).
- مراقب عمال أعمال النظافة.
- مدير مشروع (راتب شهري 10,800 ريال).
- مهندس عمارة بيئية (راتب شهري 9,800 ريال).
- كاتب وثائق ومكتبة تقنية المعلومات (وظيفتان).
- مساعد فني أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
- وغيرها من الوظائف.
أماكن
العمل1 -
ينبع.
2 - الجبيل.
3 - جازان.
4 - مدينة رأس الخير.