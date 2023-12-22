عاجل.. توضيح من الزكاة والضريبة بخصوص برنامج "بناء التكاليف" والانضمام لسوق العمل

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أكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه تم الانتهاء من برنامج بناء
الكفاءات، وسيتم الإعلان عن موعد البرنامج بنسخته السادسة عبر قنوات الهيئة
الرسمية.
أضافة إلى توضيح المعايير والشروط للانضمام لبرنامج بناء الكفاءات.
موعد فتح التسجيل في برنامج بناء الكفاءاتجاء ذلك على صفحة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" في "إكس"،
ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "متى يفتح التسجيل وكيف أزيد فرصة قبولي في برنامج
بناء الكفاءات
شروط الانضمام إلى برنامج بناء التكاليف1ـ أن يكون سعودي الجنسية
2ـ الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة بمعدل لا يقل عن (3.20) من (4) أو (4) من (5).
3ـ ألا يكون المتقدم/ ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو مرتبطًا ببرامج دراسية.
4ـ ألا يتجاوز عمر المتقدم (25) سنة ميلادية لمرحلة البكالوريوس؛ بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج.
5ـ ألا يتجاوز عمر المتقدم (27) سنة ميلادية لمرحلة الماجستير؛ بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج.
6ـ إتقان اللغة الإنجليزية وفق الآتي أو ما يعادلها:
ـ Step: 83
ـ IELTS: 5
ـ TOFEL PAPER: 500
7ـ اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي.
8ـ حسن السيرة والسلوك.
متطلبات التقديم في برنامج بناء التكاليفيتم إكمال طلب الالتحاق الخاص بالبرنامج على موقع الهيئة وإرفاق الوثائق
أدناه:
ـ الهوية الوطنية.
ـ السيرة الذاتية المحدَّثة.
ـ وثيقة البكالوريوس والسجل الأكاديمي.
ـ وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حال كانت الدراسة خارج المملكة ومطابقتها.
ـ شهادة مدد الأجور وشهادة الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية.