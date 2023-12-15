الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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عاجل.. إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضرائب..ولا استثناء لسنة الصنع

هيئة الزكاة والضريبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه تم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المركبات من خارج المملكة.اضافة اعلان

إعفاء المركبات المعدة والمجهزة لذوى الإعاقة 

واشترطت الهيئة أن تكون المركبات معدة ومجهزة لذوي الإعاقة والتي تقاد باليدين دون الرجلين، كما أنه لايوجد إعفاء على سنة الصنع.
جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "الوالد عندي معاق وابغ أجيب له سيارة من خارج السعودية، وش الإجراءات؟".
وأضاف السائل: علما أن السياره موديلها ليس من ضمن الخمس سنوات الجديده.

ضوابط استيراد المركبات للأفراد

1ـ يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
2ـ يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
3ـ مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".

السماح باستيراد المركبات الأثرية

4ـ يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة ).
5ـ يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية، مع الأخذ بالاعتبار التالي:
ـ لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.


استثناء المركبات الرياضية المستخدمة في السباقات

ـ لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
ـ لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
ـ يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
ـ يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

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