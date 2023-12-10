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هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ "الزكاة" توضح

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني.اضافة اعلان

القوائم المالية ونظام الضريبة


جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم ، هل على المؤسسات الفردية إصدار قوائم مالية من مكتب  محاسبة ، حتى ولو كانت إقراراتها الضريبية شهريه  ولديها عماله أكثر من ٥٠ ؟ أفتونا مأجورين؟.

وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، فلا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين".


وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد طالبت قبل أسابيع، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.

غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة

ودعت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (من هنا) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع

وقالت "الزكاة والضريبة والجمارك" للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
والطريقة الثانية من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X)   (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).

ضريبة الاستقطاع تُفرض على الجهات غير المقيمة بالمملكة

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.

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