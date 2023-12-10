هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ "الزكاة" توضح

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني. اضافة اعلان





القوائم المالية ونظام الضريبة



جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم ، هل على المؤسسات الفردية إصدار قوائم مالية من مكتب محاسبة ، حتى ولو كانت إقراراتها الضريبية شهريه ولديها عماله أكثر من ٥٠ ؟ أفتونا مأجورين؟.وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، فلا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين".



وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد طالبت قبل أسابيع، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.





غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة



وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع



ضريبة الاستقطاع تُفرض على الجهات غير المقيمة بالمملكة

