الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

images
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - باحث قانوني.
2 - خبير أمن المعلومات.
3 - مشرف عمليات العبور والشحن.
4 - أخصائي أول التقارير والتحليلات.
5 - أخصائي أول المستودعات الفنية.
6 - مدير قسم طلبات الضريبة والزكاة.
7 - خبير رئيسي في التشغيل والصيانة.
8 - أخصائي قيادة التعافي من كوارث تقنية المعلومات.
9 - أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

* التخصصات المطلوبة:

- العلوم
- القانون
- الهندسة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تحليل البيانات
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم


* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

* نبذة عن الهيئة:

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تصدر قريبًا.. أهم تعديلات "الزكاة" على لائحة التصرفات العقارية

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

7600 شكوى من المسافرين بسبب التذاكر والرحلات

تعرف على شروط اعتماد «التوقيع الإلكتروني» في التعاملات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

c8b6c869-0963-4956-b8d2-7c4285ecba95 12:38 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى

ق6غ6ق66ع7 1:46 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. الإعلان عن توظيف حكومي للخريجين لا يشترط الخبرة

IMG_6874 1:52 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

هيئة الزكاة 5:27 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

التأمينات الاجتماعية
6:47 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات أون لاين

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

حساب المواطن
3:00 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. مسجون وزوجته أجنبية.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

الموارد البشرية
2:08 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل وشروط الدعم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

tbl_articles_article_25783_971e8f78217-5696-42ce-b652-dba0304279ba
11:06 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج

أهم 10
10:53 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج قبول المباحث العامة وطريقة الحصول على إعانة حافز

سكني
10:09 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445

الطرد-من-العمل
9:48 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

احذر.. 10 أخطاء قد تتسبب في فصلك من العمل

حافز الاستدامة
9:21 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا

نتائج-القبول-المباحث-العامة
8:27 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر