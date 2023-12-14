سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة حملة
البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
باحث قانوني.
2 - خبير أمن المعلومات.
3 - مشرف عمليات العبور والشحن.
4 - أخصائي أول التقارير والتحليلات.
5 - أخصائي أول المستودعات الفنية.
6 - مدير قسم طلبات الضريبة والزكاة.
7 - خبير رئيسي في التشغيل والصيانة.
8 - أخصائي قيادة التعافي من كوارث تقنية المعلومات.
9 - أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تقنية المعلومات.
* التخصصات
المطلوبة:-
العلوم
- القانون
- الهندسة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تحليل البيانات
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.
* نبذة
عن الهيئة:وهيئة
الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4
مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة
العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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