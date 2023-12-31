الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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عاجل.. هل يلزم مستفيدو "أرض وقرض".. استخراج شهادة إتمام البناء؟

صندوق التنمية العقارية - سكني
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى استفادة مستفيدي "أرض وقرض" من شهادة الإشغال.
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مستفيدو "أرض وقرض":

وكان حساب العناية بالمستفيدين قد تلقى تساؤلا من مواطن يقول فيه : " أنا من مستفيدي "أرض وقرض".. هل يلزم استخراج شهادة إتمام البناء".

وأجاب بالرد : "عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا".

مزايا تمويلية لمنتج البناء الذاتي:


وكان صندوق التنمية العقارية قد نشر في وقت سابق أبرز 4 حلول ومزايا تمويلية لمنتج البناء الذاتي والتي جاءت كالآتي:

1- باقة البناء الذاتي.
2-أقل هامش ربح تمويلي.
3-دعم شهري كامل.

4-25% دفعة تمويلية أولى.


كما أجاب أيضا حساب العناية بالمستفيدين، عن مدى أحقية أصحاب العقود القديمة للاستفادة من الحل التمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني.

مستفيدي الدعم السكني:


وكان حساب العناية بالمستفيدين قد أعلن عن حل تمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي مع ( بنك البلاد – البنك السعودي الأول – مصرف الراجحي - البنك الاهلي ) بهامش ربح 2.59%.

وتساءل أحد المواطنين حول اشتمال ذلك لأصحاب العقود القديمة، ليرد عليه عليه بالقول : " عزيزي المستفيد.. في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".

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