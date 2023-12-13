الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من حساب المواطن بشأن تغيير رقم الجوال

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية رفض رقم الجوال في الدخول للموقع.

تسجيل رقم الجوال في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أعدل رقم الجوال في الموقع علما أن الرقم المسجل به غير موجود لديّ".

وجاء الرد : " حياك الله ، بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال عن طريق ( بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال".

حذف التابع في حساب المواطن:


أيضا حذر حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن من  مدى تأثير حذف التابع، حيث يؤثر ذلك على استحقاق الدعم كلية لرب الأسرة.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" هل حذف تابع يؤثر على أهلية حساب المواطن للعائل .. أم لا؟".

وجاء الرد : " في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابع " غير مؤهل "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه".

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