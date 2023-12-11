عاجل.. حساب المواطن يحذر من تقليص مبلغ الدعم في هذه الحالة

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تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، استفسارا عن مدى تأثير الشخص الموجود بالخارج على استحقاق مبلغ الدعم.





تقليص مبلغ الدعم في حساب المواطن: اضافة اعلان



الصرف بأثر رجعي في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "وجود أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90يوما يأثر ع مبلغ الدعم؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين يقول فيه : "أهلاً بك ، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن اعتماد الدفعات السابقة في حال اعتاد أهلية الشخص في حساب المواطن؟وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تتم دراسة الأهلية؟ أنا مقدم من شهر وإلى الآن لم تتم دراسة الأهلية، مقدم من قبل الدفعة الماضية" .وجاء الرد : " يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة، نسعد بخدمتك".